Cuatro árbitros mexicanos quieren ir a Qatar 2022

CDMX.- Hay cuatro árbitros centrales que están en la carrera para ser el que represente a México y la Concacaf en el Mundial de Qatar 2022. César Ramos, Fernando Guerrero, Diego Montaño y Adonaí Escobedo.

Algo que cacaraquea Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, "no cualquiera ¿eeeh? Están en carrera junto a varios asistentes más". El que Ramos haya sido castigado por sus errores en la final del Apertura 2019, no le resta puntos, para Brizio el que no haya ido a consultar el VAR, "es una prueba superada, todos entienden que el VAR es una herramienta necesaria.

"César sale fortalecido de esto, me parece que es una pena, es un árbitro de 10, y me dolió sancionarlo. Estoy convencido de que César va a salir muy fortalecido de esto, el grupo acaba de salir de la preparación en Houston".

Arturo Brizio dio una conferencia de prensa donde habló de que en lo que va del torneo solo ha existido un error de los árbitros, atribuido a malas decisiones del VAR. Agregó que es una falta de respeto que a los árbitros VAR, "se les tache de pocos preparados, ellos están certificados por la Internacional Board y tienen toda la capacidad para estar ahí. "Los números (1.7 errores por jornada), hablan por sí solo de esto".

Indicó que los árbitros que eran líderes de la Asociación Mexicana de Árbitros Mexicanos, la AMA, como Paul Delgadillo, Roberto García, Francisco Chacón y José Luis Camargo, tienen las puertas abiertas para integrarse a la Comisión. "Si Roberto García o Paul Delgadillo quieren venir, adelante, porque no los voy a aceptar si fueron grandes árbitros, las puertas están abiertas si ellos quieren venir".

Aclaró que las finales del torneo de Copa Serna sin VAR, aunque el equipo del Ascenso MX (Dorados de Sinaloa), sea eliminado. "La International Board te pide que sea utilicen los torneos completos, la gente del VAR son ligeramente tradicionalistas".