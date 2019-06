Cuatro seleccionados se juegan su última carta para ir a Copa Oro

Son 27 los jugadores los que en estos momentos se disputan 23 puestos en la Selección Mexicana bajo el mando de Gerardo Martino, para participar en Copa Oro. La lista original de 29 se ha reducido con bajas por lesión como las de Miguel Layún e Hirving Lozano; el cuadro está disminuido.

Hay cuatro elementos que están "volando", a los cuales el Tata les pasará tijera después del juego ante Venezuela que se disputará este miércoles en Atlanta, Georgia. Por jerarquía y nivel de juego, se podrían adelantar a los 23 elegidos, quedando "fuera" jugadores como Raúl Gudiño en la portería; César Montes o Carlos Salcedo en defensa; Iván Rodríguez o Carlos Rodríguez en medio campo, y en la delantera Uriel Antuna o Marco Fabián de la Mora.

Porteros. Guillermo Ochoa del Standard Lieja y Jonathan Orozco del Santos, deberían ser el 1 y 2 respectivamente por trayectoria y nivel. El puesto que queda se lo disputarán Raúl Gudiño de las Chivas y Hugo González del Necaxa.

Defensas. Néstor Araujo del Celta, Héctor Moreno de la Real Sociedad, Diego Reyes del Leganés, llevan ventaja en la central por ser europeos. Carlos Salcedo de los Tigres, quien está lesionado, y César Montes del Monterrey lucharán por ser el cuarto central. Con la baja de Miguel Layún, no hay mucho qué decidir en las laterales. Por derecha: Luis Rodríguez de los Tigres y Fernando Navarro del León; Jesús Gallardo del Monterrey y Jesús Sánchez del América por izquierda.

Volantes. Edson Álvarez del América e Iván Rodríguez del León son los dos únicos volantes, nominales, de recuperación, pero no por eso están seguros. Jonathan dos Santos del Galaxy y Luis Montes del León jugarían por derecha, mientras que Andrés Guardado del Betis y Erick Gutiérrez del PSV podrían armar por la izquierda. Carlos Rodríguez del Monterrey e Iván Rodríguez del León lucharían por quedarse.

Delanteros. Como centros delanteros están seguros Raúl Jiménez del Wolverhampton y Alexis Vega de las Chivas. Por derecha Orbelín Pineda del Cruz Azul y Rodolfo Pizarro del Monterrey; por la izquierda Roberto Alvarado no tendría oposición. Uriel Antuna del Galaxy y Marco Fabián del Filadelfia Union, lucharían por el lugar faltante.

Gerardo Martino tiene algunos días para decidir, no hay mucho para dónde hacerse, las bajas han dado al traste con su planeación, hay que decidir y decidir bien.