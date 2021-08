Cubano hace historia en lucha

TOKIO.- Mijaín López es indestructible. El gigante cubano se entronizó en el panteón de la lucha grecorromana al convertirse en el primer hombre que conquista cuatro medallas de oro consecutivas en los Juegos Olímpicos.

López derrotó 5-0 al georgiano Lakobi Kajaia en la final de la categoría de 130 kilogramos.

Tras la victoria, el cubano de 38 años tomó en hombros al entrenador Raúl Trujillo y dio vueltas en la lona en el Messe Makuhari con la bandera nacional de su país.

López ganó su primer oro en la disciplina en Beijing 2008. Luego sumó conquistas en Londres 2012 y Río 2016, con lo que se erige como el atleta de Cuba con más medallas olímpicas de oro, superando a los boxeadores Teófilo Stevenson y Félix Savón — ambos ganaron tres títulos seguidos en el peso pesado.

El béisbol también dio a Cuba tres oros olímpicos.

"He trabajado muy duro para llegar a este punto", manifestó López tras su cuarta consagración olímpica. "Poder batir este récord hoy para mí es un gran logro, porque me he enfrentado a los mejores y por eso puedo estar orgulloso".

El cubano se une a la japonesa Kaori Icho como los únicos luchadores en colgarse cuatro oros olímpicos. Icho los ganó en estilo libre en 2004, 2008, 2012 y 2016.

López derrotó al turco Riza Kayaalp 2-0 en las semifinales del domingo, en lo que fue una revancha de la disputa por el oro en 2016, que ganó el cubano.

Kayaalp se llevó el bronce al derrotar al iraní Amin Mirzazadeh por 7-2. Sergey Semenov, del Comité Olímpico Ruso, ganó el otro bronce, venciendo al chileno Yamani Acosta.

Oriundo de la provincia de Pinar del Río, López también ostenta cinco campeonatos mundiales. Tras su victoria en la final del lunes, el gladiador recibió una videollamada de felicitación del presidente de su país, Miguel Díaz-Canel.

Al preguntársele sobre su futuro y sobre si le gustaría competir en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, López —que estará por entonces sobre los 40 años— no lo descartó.

"No quiero decir sí o no, pero a todos, les digo: ¡Mijaín está vivo!".

Fue la segunda medalla de oro de Cuba de la noche en grecorromana.

Luis Orta se alzó con la presea dorada en la misma modalidad de los 60 kg, al derrotar al japonés Kenichiro Fumita 5-1.

Fumita, que intentaba ganar en su país de origen, era el clasificado número 1 y dos veces campeón del mundo.

Los medallistas de bronce fueron Sergey Emelin, del Comité Olímpico Ruso, y el chino Sailike Walihan.

"Este es un paso muy importante en mi carrera como profesional, también como persona", dijo Orta, de 26 años. "No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo en este momento".

El cubano luchó para concentrarse, pues su cabeza también estaba en la isla y en su hija de apenas dos meses.

"Solo pensé en ella y en ser lo suficientemente inteligente para hacer esta lucha final de la mejor manera posible", agregó.