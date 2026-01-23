Curry llega a 10 mil intentos de triple

DALLAS.- Naji Marshall igualó sus máximos números de la temporada con 30 puntos y nueve asistencias, y los Mavericks de Dallas vencieron el jueves 123-115 a los Warriors de Golden State para montar su mejor racha de la temporada con cuatro victorias consecutivas.

Entretanto, los Warriors quedaron con un récord de 0-2 desde la lesión de rodilla que puso fin a la temporada de Jimmy Butler.

Stephen Curry anotó 38 unidades y acertó ocho de 15 disparos desde la línea de tres puntos en la noche en que el superastro de los Warriors se convirtió en el primero en la historia de la NBA en intentar 10,000 triples. Ahora ha acertado 4,222 de 10,007 desde larga distancia.

Cooper Flagg anotó 21 puntos en 30 minutos. Se suponía que el novato número uno de Dallas estaría limitado a 20 o 25 minutos en su segundo duelo desde que regresó de una ausencia de dos compromisos debido a un esguince en el tobillo izquierdo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Max Christie también sumó 21 puntos, y Brandon Williams anotó 19 desde el banquillo. Seis jugadores de los Mavericks terminaron con cifras de dos dígitos.

Klay Thompson no fue uno de ellos, al acertar dos triples en la primera mitad para totalizar seis puntos contra su equipo anterior.