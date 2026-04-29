D. Jones se declara culpable de fraude

NUEVA YORK.- El exjugador de la NBA y entrenador asistente Damon Jones se convirtió el martes en la primera persona en declararse culpable como parte del escándalo de apuestas que derivó en el arresto de más de 30 personas, entre ellas presuntos mafiosos y otras figuras del baloncesto.

Jones, de 49 años, se declaró culpable de un único cargo de conspiración para cometer fraude electrónico durante la primera de dos audiencias consecutivas de cambio de declaración de culpabilidad en un tribunal federal de Brooklyn. Las directrices de sentencia contemplan un castigo de 21 a 27 meses de prisión, y Jones también aceptó entregar 35.000 dólares. Su sentencia quedó fijada para el 6 de enero de 2027 ante la jueza LaShann DeArcy Hall.

Al leer ante el tribunal una declaración preparada, reconoció que conspiró con otras personas para defraudar a empresas de apuestas deportivas mediante "información privilegiada que obtuve como resultado de mis relaciones como exjugador".

"Me gustaría disculparme sinceramente ante el tribunal, mi familia, mis colegas y también la Asociación Nacional de Baloncesto", expresó.

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Indicó que el objetivo de la conspiración, que se extendió de diciembre de 2022 a marzo de 2024, era usar su conocimiento interno —que, según los fiscales, incluía información no pública sobre lesiones de estrellas de la NBA— para ganar dinero con las casas de apuestas.

Reconoció que sus acciones violaron el código de conducta de la NBA y también los términos de servicio de los sitios web de apuestas deportivas.

Según documentos judiciales, Jones fue acusado en casos separados de beneficiarse de partidas de póker amañadas y de proporcionar a apostadores deportivos información no pública sobre lesiones de las estrellas LeBron James y Anthony Davis.

Ninguno de los otros acusados ha mostrado disposición a declararse culpable. Los fiscales señalaron el lunes que buscaban cargos adicionales contra el exescolta del Heat de Miami Terry Rozier, un coacusado en el caso de apuestas.

El abogado de Jones, Kenneth Montgomery, declinó hacer comentarios antes de las audiencias del martes.

Jones fue arrestado en octubre junto con Rozier, el entrenador de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Chauncey Billups, y otras personas, incluido un apostador deportivo acusado de sacar provecho de información sobre lesiones.