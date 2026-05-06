D. Silveti encabeza cartel internacional

El torero irapuatense Diego Silveti se declara listo para regresar a tierras potosinas este viernes 8 de mayo, cuando encabece una corrida internacional en la Plaza de Toros Monumental El Paseo, donde compartirá cartel con Diego San Román y el joven español Marco Pérez.

Con 15 años de alternativa, Silveti llega a este compromiso en una etapa de madurez dentro de su carrera, respaldado por su pertenencia a una de las dinastías más importantes del toreo en México y por una temporada 2026 que ha resultado intensa y satisfactoria.

"Muy contento de estar nuevamente aquí en esta plaza. Es una afición que me encanta por su conocimiento y exigencia, y he tenido la posibilidad de vivir grandes tardes en esta Monumental", expresó el diestro, quien además asumirá la responsabilidad de encabezar el cartel.

La corrida contará con un elenco de alto nivel, destacando la fuerza y proyección de Diego San Román, así como la expectativa generada por Marco Pérez, joven promesa del toreo español. A ello se suma la presencia de un encierro de la prestigiada ganadería de Teófilo Gómez, reconocida por la calidad y bravura de sus ejemplares.

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Sobre este compromiso, Silveti destacó la importancia de responder a la exigencia del público potosino: "Me toca ser cabeza de cartel y eso implica una gran responsabilidad. Buscaré entregarme al máximo para que el público disfrute".

En cuanto a su temporada, el matador ha tenido actividad en plazas de relevancia como León, Guadalajara, Tlaxcala y la Feria de San Marcos, consolidando una campaña que también contempla presentaciones en Europa durante el verano, principalmente en España.

Respecto a los toros de Teófilo Gómez, señaló que se trata de una ganadería que le ha permitido triunfar en distintas plazas, por lo que confía en que el encierro ofrecerá condiciones propicias para el lucimiento de los alternantes.

La cita será este viernes 8 de mayo a las 20:00 horas en la Monumental El Paseo, donde se lidiarán seis toros de Teófilo Gómez en una corrida que promete emociones fuertes para la afición taurina potosina.