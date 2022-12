"Da pena vivir este frustrante final": Maerker tras fracaso del Tri

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la Selección Mexicana quedara fuera del Mundial de Qatar 2022 tras no conseguir los puntos necesarios para avanzar a octavos de final, la periodista Denise Maerker dio un duró mensaje, en donde exigió cambios en la liga mexicana.

En una editorial de su noticiario "En Punto", la conductora manifestó algunos puntos que puede hacer cambiar el rumbo de la Selección Mexicana.

"No podemos pensar que esto fue un accidente, que es cuestión del técnico que no supo manejar un equipo que tenía para más o que con cambiar al presidente de la federación (FMF) se va a resolver", dijo Denise.

"Este es el fracaso más grande que ha tenido el futbol mexicano en los últimos 28 años", añadió.

Asimismo, señaló lo penoso que fue "este frustrante final". "El futbol es de los pocos espacios que no quedan en donde todos vamos juntos, de verdad todos, juntos, sin diferencias y eso le da un valor incalculable, por eso da mucha pena vivir este frustrante final".

De igual manera, invitó a los directivos a hacer un nuevo proyecto triunfador. "Los especialistas lo anticipaban, íbamos a estrellarnos y nadie fue capaz de evitarlo de detenerlo, de ponerle un remedio al desastre. No importa que directivo sepa más o crea que sabe más lo que importa es que entre todos reúnan todo lo que saben para hacer un proyecto triunfador, que todos apunten hacía el mismo objetivo, no que los dueños se mantengan con su conflicto de interés como por ejemplo la multipropiedad de los equipos en la liga".

"Se tiene que permitir el acceso a nuevos compradores en materia de derechos de televisión. Por eso hoy tenemos que mirarnos al espejo y asumir en todo lo que hemos fallado.", agregó.

Aunado a ello, consideró: "Siempre ha dominado al futbol los beneficios económicos, los de los grupos, los de los gobernadores, que utilizan el futbol como herramienta política y personal a cambio de favores".

Por su parte, criticó a la liga mexicana por su sistema de competencia. "Urgen medidas concretas, la afición lo merece. No se puede aspirar a la excelencia con una liga en la que clasifican 12 de 18 equipos a su fase final, muy fácil, en donde se premia la mediocridad".

Finalmente, recordó que se aproxima el mundial del 2026, ante ello, "ojalá se tomen decisiones". "El fracaso aparatoso del mundial da rabia, faltan 42 meses para el silbatazo que pondrá en marcha el mundial 2026, el de Canadá, Estados Unidos y México, ojalá se tomen decisiones, de las que duelen como dolió a la afición lo que vivimos".