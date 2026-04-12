Dafne Quintero quedó muy cerca del podio

México.- El golpe de quedar fuera de la final por el oro ante Sara López fue un duro impacto anímico para Dafne Quintero, arquera mexicana que, por apenas unos milímetros, tuvo que disputar el bronce frente a la colombiana Alejandra Usquiano.

Con apenas unos instantes para cambiarse de camiseta y recibir las últimas indicaciones de su entrenadora, la mexicana respiró profundo y, alentada por una tribuna volcada en su apoyo, tomó su arco en búsqueda de cumplir un sueño.

Quintero, observada de cerca por su familia y compañeros, se mostró firme ante su rival. Colocó la mira en el centro y no falló: en sus dos primeras series alcanzó prácticamente una puntuación perfecta.

El momento cumbre llegó en la tercera serie, cuando la mexicana tomó ventaja por un punto, 88-87. Pero el duelo aún guardaba más dramatismo: la colombiana recuperó terreno y, tras un nueve de Quintero en la última flecha de la cuarta serie, todo quedó empatado 117-117.

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En la quinta y definitiva serie, con la medalla en juego, Quintero peleó hasta la última flecha. Sin embargo, un nueve frente a la calificación perfecta de Usquiano selló el marcador final: 147-146.