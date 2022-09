Dani Alves habló sobre su futuro con Pumas

México.- El lateral brasileño de los Pumas, Dani Alves, habló con la leyenda auriazul y del futbol mexicano, Hugo Sánchez, en su programa “Hugo Sánchez Presenta” donde el Pentapichichi busca mostrar el lado más humano de las figuras deportivas.

En dicha entrevista, Alves habló sobre su llegada a México, el hambre de ganar que todavía tiene, sin importarle que ya sea un jugador consagrado y tener la mayor cantidad de títulos para un jugador en historia, y también hizo mención a su futuro con Pumas.

“Yo tengo un año para demostrar con ellos. Antes de pedir, me gusta entregar. No tendría problema en renovar, quiero probar que podemos construir un equipo muy chingón en México, que los jóvenes den un paso al frente” comentó el flamante refuerzo universitario. Si bien el equipo de Andrés Lillini no ha tenido el mejor desempeño este torneo, y Dani Alves ha sido víctima de críticas y abucheos, la verdad es que el brasileño ha aportado su grano de arena para que esto cambie.

En 10 partidos lleva 4 asistencias, pero además se convirtió en el referente del equipo en el vestidor.