Dani Alves pone a la Liga MX al mismo nivel que el futbol de Brasil

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 28 (EL UNIVERSAL).- El defensa de los Pumas y de la Selección Brasileña, Dani Alves, mencionó que el nivel que hay entre la liga mexicana y la de Brasil es el mismo.

Después de una temporada trágica en la cual el equipo universitario no accedió al repechaje, el brasileño se tomó vacaciones en España antes de tener que reportar de regreso con el equipo de la UNAM.

Entonces, durante una entrevista con el medio local UOL, mencionó que no hay diferencias entre una liga y otra, además de asegurar que quienes critican a la Liga MX están equivocados.

"México y Brasil son lo mismo, y hay quienes las consideran ligas diferentes. No sé por qué, porque estuve en las dos y sé que es lo mismo", declaro.

"Yo quería vivir esta experiencia (sobre jugar en México). Conocía muy bien la liga italiana, la liga española, la francesa, la brasileña. La escuela mexicana de futbol es algo que me encanta", agregó.

"Son menos de lo que pueden ser, pueden ser mucho más por la calidad de jugadores que tienen. En 2009, en el Barcelona de Guardiola, los enfrentamos en una semifinal del Mundial y casi nos eliminan", finalizó Alves haciendo referencia a la serie de eliminación directa contra el Atlante durante el Mundial de Clubes.