Dani Alves ya es agente libre

El Sao Paulo informó que junto a Dani Alves firmaron un acuerdo de rescisión, ya que el futbolista culminaba hasta diciembre del 2022.

La razón por la que Alves terminó su relación laboral con el club fue porque no le han pagado lo que le deben, de acuerdo con prensa brasileña la presunta deuda es de 11 millones de reales.

Sao Paulo reconoció el adeudo al futbolista y trató de solucionarlo con una propuesta, misma que los representantes rechazaron.

Dani Alves no se presentó a entrenar con el equipo, por lo que desde hace una semana Sao Paulo le informó al técnico Hernán Crespo que el jugador de 38 años de edad no seguiría en el plantel.

Dani Alves llegó al Sao Paulo en 2019, club donde disputó 104 partidos y 10 goles.

El Flamengo sería el nuevo equipo de Dani Alves, según reportó FootMercato.