Daniel Corral amarra participación en Tokio 2020

El gimnasta mexicano Daniel Corral amarró su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de que terminara en el duodécimo puesto en la final del all around de los Mundiales de Gimnasia que se realizan en Stuttgart, Alemania.

Corral registró 80.164 puntos en la fase preliminar, que lo llevó a clasificar a la fase final que se desarrolló el lunes por la tarde. Ahí, tuvo una buena actuación y finalizó en el duodécimo puesto, que lo llevó a clasificarse a sus terceras Magnas Justas de su historia.

Anteriormente, Corral, de 29 años, participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en los que registró su mejor resultado en las barras paralelas, en las que terminó en el quinto lugar, que lo hizo acreedor a diploma olímpico. Mientras que en salto de caballo concluyó en sexto sitio.

Sin embargo, no pudo repetir esa actuación en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En las barras paralelas terminó en el puesto 25, mientras que en el salto de caballo finalizó en el sitio 47. En ninguna de las dos pruebas pudo acceder a la final olímpica.

Corral es uno de los contados gimnastas mexicanos que pudo subir al podio mundial. Se colgó plata en Amberes 2013, mientras que en la Universiada Mundial de Kazán 2013 también accedió a la medalla de plata.