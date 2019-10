Daniel Ricciardo logró 8o. lugar en el GP México

Daniel Ricciardo logró la octava posición, mientras que Nico Hülkenberg el décimo lugar en el autódromo Hermanos Rodríguez por lo que su escudería Renault F1 Team / Canel´s se adjudicó cinco puntos en lo que fue el Gran Premio de México de Fórmula 1 de 2019.



Ricciardo saltó del decimotercero en la parrilla para acumular cuatro puntos, perdiendo por poco el séptimo lugar después de un emocionante duelo en la etapa final. El australiano #3 de Renault F1 Team / Canel´s comenzó la carrera rápido, pasando a su compañero Nico en la primera vuelta, antes de hacer que sus neumáticos duros duraran unas impresionantes 50 vueltas, lo que lo preparó bien para reclamar un cómodo octavo.

En tanto que Hülkenberg #27 de Renault F1 Team / Canel´s parecía listo para terminar detrás de Daniel en el noveno, pero un incidente en la curva final con Daniil Kvyat significó un regreso a casa en el undécimo lugar con un alerón trasero dañado. Kvyat recibió una penalización de 10 segundos por su participación, promoviendo a Nico a la décima.

Las palabras de Nico Hülkenberg, Renault F1 Team / Canel´s comenzó P12, terminó P10 al final de la carrera fueron "definitivamente queríamos más hoy, por lo que es frustrante recoger solo un punto. Tal vez estábamos demasiado ansiosos para jugar temprano en Renault F1 Team / Canel´s. En las últimas etapas de la carrera estaba luchando con el auto, tratando de mantener el ritmo. No hay mucho que decir sobre el incidente final en la curva. Estábamos corriendo en el noveno, pero no tenía agarre, Daniil [Kvyat] me empujó y no se necesita mucho para girar. Fue una pena, ya que nos costó un punto extra".

En tanto que Daniel Ricciardo, Renault F1 Team / Canel´s comenzó P13, terminó P8, opinó "es bueno estar en los puntos. Podría haber obtenido más si hubiera pasado a Pérez, pero no pude hacerlo. Lo intente en la curva uno, ¡quizás un poco tarde! Tuvimos un comienzo realmente fuerte con el neumático duro y eso nos preparó para el resto de la carrera. Es un día sólido con los dos autos Renault F1 Team / Canel´s de vuelta en los puntos. Ha sido una semana difícil para el equipo, así que estoy orgulloso de ellos y de cómo han mantenido el ánimo en alto. Nos reagrupamos rápidamente y podemos estar satisfechos con eso, pero ahora tenemos que seguir adelante y seguir así".

Cyril Abiteboul, director del equipo Renault F1 Team / Canel´s también tuvo palabras luego de la carrera "cada fin de semana, parece que las circunstancias varían, pero el guion sigue siendo el mismo: una calificación deficiente que cambiamos durante la carrera gracias a las decisiones estratégicas agresivas y la ejecución sólida".

Agregó "hoy fue otro ejemplo, con el beneficio de la libre elección de neumáticos al comienzo. Podría haber sido un poco mejor con Daniel corriendo limpiamente contra Pérez, por un lado, y Kvyat mucho más sucio contra Nico y ayudando a Gasly al otro lado. Es una carrera, pero prefiero que nos centremos en nosotros mismos".

Para concluir mencionó "los pilotos hicieron un trabajo notable para obtener lo mejor de las circunstancias en la calificación y luego hacer que los neumáticos duren en la carrera. El personal del garaje Renault F1 Team / Canel´s también hizo un trabajo fenomenal para lidiar con los problemas el sábado por la mañana. Debemos deshacernos de todo lo que socava nuestro potencial u ofrece oportunidades fáciles dentro o fuera de la ruta a nuestros feroces competidores".