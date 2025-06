Daniel Suárez hace historia en NASCAR México

Este fue el fin de semana en el que Daniel Suárez vio cómo sus sueños se hicieron realidad. Correr en México por NASCAR Cup Series y Xfinity Series, ganar y cantar el himno frente a miles de aficionados coreando su nombre, será un recuerdo que nunca se borrará de su mente.

El lugar 19 de la clasificación general en Cup Series no estuvo a la altura del triunfo en Xfinity con un coche de repuesto y una remontada histórica; sin embargo, el piloto regiomontano atesora lo que vivió esta semana.

"Hicimos historia y me siento afortunado de haber venido y de ser una pequeña parte de esto" declaró en conferencia de prensa.

El 99 de Trackhouse Racing reveló que se va contento, más no satisfecho por no ganar las dos carreras, aunque su desempeño con JR Motorsports "sinceramente fue una de las victorias más especiales de mi carrera".

El nacido en Nuevo León expresó su deseo de volver con NASCAR el año que viene y no pudo evitar sonreír cuando al ser cuestionado sobre qué aprendió este fin de semana, respondió que "me siento muy orgulloso y contento de ser mexicano, de haber nacido aquí. Es un gran honor para mí, creo que yo me voy sinceramente con una sonrisa de lado a lado sabiendo que en mi casa, en México, tengo muchísima gente que me quiere y que me apoya".

Así terminó una visita inolvidable para el piloto de 33 años, que se despide, en sus palabras, "del mejor autódromo del mundo" con la esperanza de volver a ser profeta en su propia tierra.