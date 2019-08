David Blatt, excoach de los Cavaliers, padece esclerosis múltiple

David Blatt, excoach de los Cavaliers de Cleveland entre el 2014 y 2016, fue diagnosticado con esclerosis multiple, una enfermedad que ataca el sistema nervioso central y que aún no hay motivos por los que se detona este padecimiento.

Blatt publicó una carta en redes sociales en la que ventila que sufre el padecimiento y que recientemente padece debilidad muscular, fatiga y pérdida de equilibrio. Actualmente es el entrenador del Olympiakos griego.

"Soy entrenador y mi trabajo es liderar, enseñar e inspirar a mucha gente", escribió Blatt en la carta. "No ser tan ágil o activo no afecta mi capacidad para hacer esas cosas. Soy afortunado. Tengo excelentes médicos, entrenadores, fisioterapeutas y administradores que aceptan mis discapacidades y me ayudan a superar esto".

Blatt, en mayo pasado, cumplió 60 años. El entrenador tuvo un paso fugaz en los Cavaliers de Cleveland. Asumió el cargo en 2014 y se mantuvo hasta la temporada 2015-2016 con el equipo. Dirigió 123 partidos, de los cuales ganó 83 y aunque tenía marca ganadora en la primera parte de la campaña, lo cesaron de su cargo.

"¿Cómo lo arreglamos? Bueno, vamos a trabajar. Haremos un plan. Trabajamos duro todos los días. Ajustamos, adaptamos, modificamos y buscamos formas de mejorar o mantener. Hemos encontrado personas que nos puedan ayudar. No rehuimos a las responsabilidades que tenemos en el equipo", mencionó el entrenador en su carta.