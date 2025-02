David Faitelson y sus opiniones en el mundo deportivo

David Faitelson, una de las voces más fuertes en los medios de comunicación deportiva continúa acercándose a sus seguidores en redes sociales, con espacios en los que responde preguntas de los usuarios.

Siendo una de las más constantes su opinión sobre Álvaro Morales, excompañero de ESPN, con el que ha tenido varios problemas por su estilo y que es sabida su mala relación.

Con ese antecedente, el ahora comentarista de Televisa habló sobre unas declaraciones de Morales, quien aseguró que Faitelson no tenía el conocimiento suficiente para llevar tarjetas de boxeo, recordando su gran trayectoria.

"La verdad no estoy preocupado por lo que diga Álvaro Morales, me vale madres. Yo soy periodista desde antes que apareciera en los medios de comunicación y tengo una larga experiencia cubriendo todo desde 1988. El boxeo me cuesta un poco pero no pasa nada", comentó.

Faitelson, quien realizó un viaje a Monterrey para estar en la presentación de Sergio Ramos, agregó que tiene muy pocos amigos, y ninguno en el medio del futbol, ya que son falsos e interesados.

"Yo no tengo amigos en el medio futbolístico, tengo muy pocos amigos. Los que tengo son de verdad, y no amigos falsos que están por interés al salir uno en televisión", finalizó.