Dbacks adquieren a Nolan Arenado

PHOENIX.- Los Diamondbacks de Arizona adquirieron el martes al tercera base Nolan Arenado procedente de los Cardenales de San Luis, añadiendo un veterano experimentado a un equipo que intenta regresar a los playoffs por primera vez desde su sorprendente participación en la Serie Mundial de 2023.

San Luis recibió a Jack Martínez, un lanzador de ligas menores, en el acuerdo. Los Cardenales también enviarán 31 millones de dólares a los D-backs para compensar los 42 millones que se le deben a Arenado en las próximas dos temporadas.

Ganador de diez Guantes de Oro, Arenado militó las últimas cinco temporadas con los Cardenales y había estado en la rampa de salida de un equipo en reconstrucción tras la temporada 2024. A sus 34 años, ya no es la fuerza ofensiva que solía ser, pero aún proporcionará una presencia veterana en la posición después de que los D-backs intercambiaron al toletero venezolano Eugenio Suárez en la fecha límite de canjes de la temporada pasada.

"Siempre nos ha gustado la forma en que juega y el impacto que puede tener cuando no está jugando", manifestó Mike Hazen, el gerente de Arizona. "Creo que es una buena incorporación. Sé cuánto significa ganar para él y es importante para él, y es importante para nosotros".

Arenado bateó para .237 con 12 jonrones y 52 carreras impulsadas la temporada pasada y le quedan dos años y 42 millones en un contrato que le paga 275 millones por nueve años. Se le deben 42 millones, con salarios de 27 millones este año y 15 millones en 2027.

San Luis acordó enviar a Arizona 22 millones para compensar el salario de esta temporada y 9 millones el 1 de noviembre de 2027.