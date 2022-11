De Alba Jr, pelea por el Subcampeonato

El piloto Alex de Alba Jr., continúa en la pelea por el subcampeonato Challenge camino al SpeedFest Nascar, que tendrá lugar en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México a celebrarse este fin de semana.

Son tres fechas en las cuales se vendrán momentos clave para el piloto #14 Canel´s /Logitech G/Dupont/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team Alex de Alba Jr. quien estará buscando definir el Subcampeonato de la categoría Challenge, lugar en el cual se encuentra involucrado en una gran lucha con varios pilotos.

Todo pintaba de manera sobresaliente a inicios de temporada, el arranque en fecha uno complicado, posteriormente llegaba el podio en fecha dos y triunfo fecha tres, esto abría la posibilidad de tener en mira un año más el campeonato Challenge, poco a poco por una u otra razón, el camino fue poniéndose sinuoso para el auto #14 Canel´s /Logitech G/Dupont/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team, desde entonces el equipo no ha bajado los brazos trabajando diariamente de manera espectacular en buscar la perfección que permita retornar a Alex de Alba Jr. dentro de los primeros lugares.

Ahora se presenta una fecha sumamente importante, no solo para NASCAR México y su categoría Challenge, se regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez después de varios años sin hacerlo, evento automovilístico donde se espera un gran festival todo el fin de semana del 5 y 6 de noviembre, se corre en modo óvalo. El equipo #14 Canel´s /Logitech G/Dupont/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team espera salir con un buen resultado que permita ir disminuyendo primero que nada esos 20 puntos que lo separan del segundo puesto general.

Alex de Alba Jr. #14 Canel´s /Logitech G/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team comentó: “Primero que nada esperamos tener un gran fin de semana en el arranque del último tercio de la temporada, llegamos ubicados en la tercera posición del campeonato, las fechas anteriores no han sido como nosotros lo esperábamos, la meta a principio de año era llega a la final peleando por campeonato, desafortunadamente después de la fecha tres el camino se ha puesto un poco sinuoso, estamos en busca de dar fin con un buen lugar en la tabla y que mejor que fuera con subcampeonato. El Autódromo Hermanos Rodríguez es para todos los pilotos el mejor escenario de México en cualquier modalidad que la corras, nos toca óvalo, nunca lo he corrido, pero estoy seguro que rápido me adaptare para ir por un podio, el equipo #14 Canel´s /Logitech G/Dupont/Laboratorio Tequis/Trejo Promotion Team ha trabajado muy fuerte todo el año y ahora para comenzar la recta final del campeonato, esperamos salir de CDMX con buen resultado”.

Posterior a nueve fechas disputadas de la temporada NASCAR México 2022 el campeonato de la categoría Challenge se mantiene de la siguiente manera 1.- Andrés Pérez de Lara 330 puntos; 2.- Julio Rejón 283; 3.- Alex de Alba 263; 4.- Ricardo Abarca 241; 5.- Marco Marín 236; 6.- Juan Manuel González 232; 7.- Rodrigo Rejón 231; 8.- Regina Sirvent 223; 9.- Víctor Barrales Jr. 219 y 10.- Giancarlo Vecchi 218 puntos.