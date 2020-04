De futbolista a médico, Ana Romero se une a la lucha contra el Covid-19

Ana Romero Moreno no ignoró su compromiso por la salud de las personas. Además de ser jugadora del equipo femenil del Betis, es licenciada en Medicina y no dudó en adentrarse a la batalla contra el coronavirus.

Tras la convocatoria del Gobierno de España, para la contratación extraordinaria de personas con un grado o licenciatura en profesiones sanitarias, Romero -con el total apoyo del cuadro bético- se enlistó para ayudar en un centro médico que trata a personas que padecen de Covid-19.

"Muy feliz por poder aportar mi pequeño granito de arena en la lucha contra el #Covid_19 formando parte de nuestro sistema sanitario en estos días. Mi agradecimiento también al @RealBetis por darme todas las facilidades en este camino. ¡Es el momento de arrimar el hombro!", expresó hace un par de días la futbolista, en sus redes sociales.

Pero ¿qué motivaron a 'Willy' Romero a dividir su tiempo entre el plan de trabajo remoto del Betis y su labor en el hospital?

En charla con "¿Hablamos de Futbol?", la española señaló que "puedes saltar a la comba, pero es muy diferente. Yo creo que van a ser bastante duros estos días. Sólo nos queda terminar la temporada. Si no hay fechas, hablaremos de otros formatos. Vamos a llamar a todos los actores del futbol para buscar la mejor solución... Nada tiene más importancia que la vida de las personas y la salud".

La Liga Femenil de España paró sus actividades tras 22 fechas; Betis se quedó en el puesto 12, con 20 puntos.