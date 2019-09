De Gea renueva con el Manchester United hasta 2023, con opción a un año más

El Manchester United hizo oficial este lunes la renovación del portero español David de Gea hasta 2023, con opción a uno adicional.



El arquero finalizaba contrato el próximo mes de junio y con esta extensión se asegura quedarse en Old Trafford durante las siguientes tres temporadas.



"Ha sido un privilegio pasar ocho años de mi carrera en este gran club, y tener la oportunidad de seguir aquí es un verdadero honor. Desde que llegué, nunca podría haber imaginado jugar más de 350 partidos con este club", explicó el meta español.



"Ahora que mi futuro está arreglado, todo lo que quiero es ayudar a este equipo a ganar títulos de nuevo. Siento que aún me queda mucho que conseguir en este equipo. Estoy comprometido a seguir devolviendo a los aficionados todo el cariño que me han dado durante los buenos y los malos momentos", agregó.



En total, De Gea ha disputado 367 partidos con el United, desde que debutara en 2011. Además, ha sido elegido como mejor jugador del club en cuatro de los últimos seis años.



En el arranque de esta temporada, De Gea se sitúa como líder en la clasificación del Guante de Oro de la Premier, con dos porterías a cero en cinco partidos, igualado con Vicente Guaita, Angus Gunnn, Jordan Pickford y Ederson.



Es, junto a Adrián San Miguel y Peter Schmeichel, el menos goleado, con cuatro tantos encajados.



La renovación de De Gea se une a otras llevadas a cabo por el Manchester United en los últimos meses como la de Juan Mata y Marcus Rashford.