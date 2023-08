De la mano de Canales, Monterrey vence a Tigres en la Leagues Cup

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Sergio Canales se presentó con el Monterrey para firmar el pase a los cuartos de final con un gol desde los once pasos en la Leagues Cup.

Monterrey gana el clásico 132 ante los Tigres de la UANL, el primer Clásico Regio en la Leagues Cup disputado en el Estadio Shell Energy.

Con un arbitraje polémico, los regios avanzan. En el primer tiempo de juego el silbante no marcó una infracción en favor de los Rayados, que compensó en la recta final que convirtió Sergio Canales, gol que le da la victoria al Monterrey.

Digno clásico, con un ritmo de ida y vuelta, poco a poco Tigres fue metiendo a los Rayados a su ritmo, pero sin poder concretar.

En la parte complementaria, el juego no cambio trabado al medio campo, pocas opciones de peligro en ambas porterías.

En la recta final vino la pifia arbitral, el silbante acude al VAR y tras la revisión de la jugada marca una pena máxima que el Sergio Canales agradeció con la anotación.

El español debutó con pie derecho, tomo la pelota para fusilar a Nahuel Guzmán con un fuerte disparo de pierna zuda.

Así con el resultado Monterrey y Querétaro son los únicos representantes de la Liga MX en la Leagues Cup.