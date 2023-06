De la mano de Lozano, México busca sellar pase a la segunda ronda de la Copa de Oro

Jaime Lozano describió la transformación que México mostró en tan sólo unos días como un momento mágico.

El entrenador interino procurará alargar el jueves el encantamiento que logró con los seleccionados mexicanos cuando enfrente a Haití buscando el pasaje a los cuartos de final la Copa de Oro.

Aunque tuvo apenas dos días de entrenamiento, Lozano se estrenó con el Tri el domingo pasado con una paliza de 4-0 sobre Honduras para apoderarse del liderato del Grupo B.

Una segunda victoria consecutiva les daría a los mexicanos la clasificación.

"No sé cómo va a terminar la Copa, por ahora queremos ir paso a paso", dijo Lozano, quien reemplazó al argentino Diego Cocca. "No estoy pensando en el 2026 ni más adelante del 16 de julio (el día de la final), por ahora todas las energías están en Haití y en elegir el mejor once".

Después de enfrentar a los haitianos, México cierra la primera ronda el domingo ante Qatar.

El estratega, quien condujo a México a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mantendrá el esquema 4-3-3 que usó el domingo pasado, pero los actores podrían ser distintos.

LA OPORTUNIDAD PARA 'SANTI'

Luego de golear a los catrachos, Lozano dejó entrever que podría hacer cambios de jugadores para el partido ante Haití y aunque no entró en detalles, uno de los jugadores que podría arrancar como titular es Santiago Giménez.

Giménez fue relevo de Henry Martín en la etapa de Cocca y también cumplió el mismo papel en el debut de Lozano, pero Martín atraviesa una sequía de goles y eso podría abrirle la puerta al ariete del campeón neerlandés Feyenoord.

"Jaime lleva pocos días, pero es un plus que conozca a la mayoría de los jugadores porque son pocos días de trabajo", dijo Giménez. "Ya se vio esa conexión que teníamos con él por conocerlo desde antes".

Aunque Giménez no participó con Lozano en los pasados Juegos Olímpicos como sí lo hicieron 10 de sus compañeros, sí fue parte del proceso y se quedó fuera en el corte final de jugadores.

¿VUELVE LAINEZ?

A pesar de la goleada, Lozano puso los pies en tierra y dijo que quedan muchas cosas por trabajar si esperan salir campeones.

Uno de los jugadores que no supo aprovechar la oportunidad de abrir en el once inicial fue Uriel Antuna, quien pasa horas bajas desde hace varias semanas. El jugador de Cruz Azul ha sido uno de los más criticados por los hinchas por su desempeño reciente.

Esa baja de juego, combinada con el arribo de última hora de Diego Lainez, podría significar otro de los cambios ante Haití.

Lainez, quien fue uno de los grandes protagonistas en la gesta de Tokio, se integró de última hora a la selección por la baja de Sebastián Córdova y Lozano podría considerarlo como alternativa por el costado derecho.

VÁZQUEZ, A MEJORAR

Uno de los jugadores que clamaba una oportunidad desde la era del entrenador argentino Gerardo Martino era el zaguero central Johan Vázquez, quien, aunque juega en la Serie A, también comió banca con Cocca.

La llegada de Lozano combinado con la ausencia de César Montes por suspensión le abrieron la puerta a la ansiada titularidad, pero el jugador del Genoa lució dubitativo en sus coberturas ante los catrachos, quienes no supieron sacarles provecho a claras pifias de marca.

Montes aun tiene pendientes dos partidos de sanción y la titularidad de Vázquez no parece correr riesgos por ahora, pero más errores lo podrían condenar de regreso al fondo del banquillo una vez que el zaguero del Espanyol cumpla su castigo.

Y ¿CÓMO LLEGA HAITÍ?

Los haitianos se estrenaron en la Copa de Oro con un triunfo de 2-1 sobre Qatar y marchan segundos del sector detrás de los mexicanos, sólo por diferencia de goles.

El cuadro caribeño fue eliminado en la primera fase de la última edición de este torneo, pero con su nuevo entrenador, el español Gabriel Calderón Pellegrino, espera cambiar su suerte en esta ocasión.

Sus mejores jugadores son los delanteros Duckens Nazon, quien milita en el CSK Sofía de Bulgaria y Franztdy Pierrot, del Maccabi Haifa de Israel.

México y Haití han chocado en diez ocasiones previas y el Tri ha ganado ocho de esos encuentros, con un par de empates.