De los equipos que han confirmado casos de coronavirus, solo uno ganó en la primera jornada

El Covid-19 afecta a los clubes de la Liga MX, hasta en la cancha. De los seis equipos que reportaron casos de coronavirus entre jugadores a partir del lunes de la semana pasada, sólo el Cruz Azul triunfó, al enfrentar al Santos, que no contó con cuatro futbolistas contagiados.

El Necaxa (con un resultado positivo) fue goleado por los Tigres; Atlas (cinco) fue derrotado por Tijuana; el Guadalajara (Alexis Vega, Uriel Antuna y Fernando Beltrán), igualó con el León; Mazatlán FC (uno), acabó apaleado por el Puebla, y el FC Juárez (siete) rescató el punto frente al Atlético de San Luis.

Los resultados en las canchas reflejaron que el Covid-19, además de afectar a la salud, puede estropear la suma de puntos para los equipos durante el Guardianes 2020.

La Máquina tuvo dos bajas para enfrentar a los laguneros, quienes llegaron a la Ciudad de México sin cuatro jugadores. Robert Dante Siboldi fue capaz de ocupar esos espacios y con variantes, mientras que Guillermo Almada no.

Las Chivas, con cinco hombres confirmados por contagio, se salvaron ante una Fiera que erró múltiples acciones de peligro sobre el arco rojiblanco. En la media cancha, faltó el Nene Beltrán, quien ha formado una dupla sólida junto al veterano y capitán del Rebaño, Jesús Molina. Por el costado izquierdo —a pesar de que Jesús Angulo ha peleado por el puesto— Antuna tiene mayor verticalidad y, junto a José Juan Macías, se extrañó a Alexis.

El punto no fue malo para el Guadalajara, al considerar las ausencias en el estadio Akron.

El Necaxa no reveló el nombre del contagiado (además de los cuatro miembros del staff) y, en el 11 inicial de Alfonso Sosa, faltaron tres hombres importantes, como Claudio Baeza, Kevin Mercado y el recién incorporado Lucas Passerini.

Con muchas carencias, los Tigres se aprovecharon de los Rayos en el primer partido del Guardianes 2020, disputado en el estadio Victoria.

Los Bravos recibieron varios resultados por Covid-19, entre futbolistas y directivos, así es que tuvieron que reprogramar su partido del jueves hasta el lunes. Los potosinos fueron superiores, pero el FC Juárez se las ingenió para empatar en el estadio Alfonso Lastras.

Rafael Puente Jr., entrenador del Atlas, fue otro que no pudo administrar las carencias de su equipo y regresó de la frontera norte con tres goles en contra.

Al igual que Francisco Palencia, con un miembro contagiado (Manuel Pérez Ruiz), recibió una paliza por parte de La Franja, en la presentación del Mazatlán FC en la Primera División.

A la espera de conocer los resultados de esta semana, los clubes deben saber que el Covid-19 afecta hasta en la cancha.