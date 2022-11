De Minaur sorprende a Medvedev en el Masters de París

Alex de Minaur sorprendió el miércoles al cuarto sembrado Daniil Medvedev por 6-4, 2-6, 7-5 en la segunda ronda del Masters de París.

Tras recuperarse de un déficit de 2-0 en el último set, De Minaur no pudo completar sus primeros dos puntos de match cuando estaba arriba 5-4. Su devolución cayó fuera en el primer punto para partido y cometió un error no forzado en el segundo.

Pero el australiano tuvo otras dos oportunidades con el 6-5. Medvedev, quien ganó el Master de París en 2020 y fue subcampeón hace un año, salvó el tercer punto para partido con tiro ganador con su saque, pero cometió una doble falta en el cuarto y molestó lanzó su raqueta al suelo.

"Me da gusto que tuvo un juego muy táctico", le dijo De Minaur al Tennis Channel. "Sólo esperé a la boda ideal y apoyarme en la volea. Es algo que intento implementar más. No lo hago tan seguido como me gustaría, pero tengo unas voleas decentes".

De Minaur enfrentará a Frances Tiafoe que venció por 6-3, 7-5 a Jack Draper.

Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas y Lorenzo Musetti también avanzaron a la tercera ronda.

El primer sembrado Alcaraz superó por 6-4, 6-4 a Yoshihito Nishioka para seguir sumando puntos en su intento por conservar el primer puesto de la clasificación mundial al final del año.

Tsitsipas (5) se impuso por 6-3, 6-4 a Daniel Evans para liderar la Gira de la ATP con 58 triunfos este año, mientras que Musetti le pasó encima por 6-4, 6-2 a Nikoloz Basilashvili. Musetti ahora enfrenta al tercer sembrado Casper Ruud.

Auger-Aliassime (8) extendió su racha de victorias a 14 duelos y venció por 6-7 (6), 6-4, 7-6 (6) a Mikael Ymer, que llegó de la clasificación.

Tsitsipas se fue al frente 3-0 en el primer set. Posteriormente tuvo un tiro ganador para quebrar a Evans en el primer juego del segundo antes de convertir su primer punto de partido con as.

"Estoy feliz con el nivel de tenis que tuve cuando necesité", admitió Tsitsipas. "Me moví bien, estuve dirigiendo bien. Combiné todo, incluyendo mi defensa, la transición a ofensiva. Saqué bien, estuve calmado en momentos importantes y resultó".

Auger-Aliassime está más cerca de clasificar a las Finales de la ATP sobre Andrey Rublev, Taylor Fritz y Hubert Hurkacz en la pelea por uno de los dos boletos disponibles.

Alcaraz, Tsitsipas, Ruud, Medvedev, Rafael Nadal, y Novak Djokovic ya clasificaron al evento de ocho tenistas.