"Debemos de salir de esta situación"

Para el delantero del Atlético de San Luis, Mauro Quiroga, saben que el próximo domingo, enfrentarán a un gran equipo como lo es el León, y ante el cual deben de obtener un buen resultado, si es que desean alcanzar los objetivos que se fijaron al inicio de la temporada.

"Sabemos que el León es un equipo que tienen una excelente base, que ya tienen tiempo jugando juntos, por lo que ya tienen una forma definida de jugar, tienen jugadores interesante, por lo que nosotros debemos de seguir jugando para tratar de sacar el partido adelante.

Y agregó "Nosotros estamos conscientes de que debemos de sacar la situación adelante, estamos todos en esto, no solo por el entrenador, si no por el bien común del equipo, y es que todos formamos parte del equipo, jugadores, cuerpo técnico, directivos, por lo que debemos de estar unidos todos, estamos todos en esto y somos profesionales en todo sentido".

Sobre el hecho de que poco a poco han regresados jugadores, el "Comandante" mencionó "Es importante para nosotros que estamos completos, hay chicos que se han ido incorporando al equipo, ya sea por la enfermedad, por las lesiones, pero hay que tomar en cuenta que no se regresa en el mismo nivel, sino hay que seguir trabajando para regresar de la mejor manera, y jugando es cómo vas tomando el ritmo, porque al final el virus o las lesiones te afectan, pero estamos conscientes de que el próximo domingo todos debemos de realizar un gran partido".

En cuanto a que hacer para revertir la situación, el delantero del Atlético de San Luis mencionó "Se ha presentado muchos factores que han jugado en nuestra contra, hemos tenido partidos flojos, como contra Pachuca, que el equipo no tuvo una actitud adecuada, en otros duelos, no hemos tenido suerte, y el equipo debió de haber sumado más puntos, y se nos han escapado puntos importantes, por lo que debemos de seguir trabajando día a día, y seguramente el equipo tratará de hacer mejor las cosas, estamos a disgusto, por no poder entregar los resultados que esperan los aficionados y nosotros mismos".

Sobre la forma en que la afición los recibió el domingo, Mauro Quiroga señaló "Nosotros nos damos cuenta de la afición que tenemos, estamos contentos por el recibimiento que tuvimos, es extraño jugar sin público, y además se les extraña en las tribunas, ya que ellos forman parte del espectáculo, ojalá y pronto puedan regresar al estadio".

PABLO LÓPEZ

El jugador del Atlético de San Luis, Pablo López, mencionó que el partido del domingo ante el León, va a ser un duelo complicado, porque es un muy buen equipo, porque están jugando muy bien, saben de la importancia del partido, por lo que buscarán mejorar los detalles de los partidos pasados, por lo que buscaremos anotar en los primeros minutos del encuentro, y luchar por crear opciones de gol, para poder tener un buen resultado.

En cuanto a la oportunidad de ha estado teniendo en el equipo Pablo López menciono "El profesor me ha dado la confianza que necesitó para poder jugar, y mostrarme, estoy consciente de la oportunidad que me llegó y la voy a aprovechar, sabemos que los resultados han sido complicados, pero hay que seguir trabajando, me he sentido respaldado por mis compañeros, por lo que yo seguiré dando lo mejor de mí cada vez que juegue".

Finalmente el mediocampista comentó "El equipo tienen un gran plantel, hemos cometido errores que nos han costado varios puntos, los errores los hemos trabajando al pie de la letra, y es que si uno se equivoca, nos equivocamos todos, sabemos que el torneo todavía no acaba, sabemos que ya tenemos poco margen de errores, pero esperamos obtener los resultados esperados".