Deben los Dodgers 1,060 mdd en dinero diferido a peloteros

NUEVA YORK.- Edwin Díaz no recibirá la totalidad de sus 69 millones de los Dodgers hasta 2047, tras el acuerdo del cerrador con los dos veces campeones defensores de la Serie Mundial. Esto elevó las obligación del equipo a más de 1.060 millones de dólares a nueve peloteros.

Como parte del contrato de tres años anunciado el viernes, Díaz recibirá un bono por firmar de 9 millones pagadero el primero de febrero, según los términos obtenidos por The Associated Press.

Su salario será de 14 millones el próximo año y 23 millones en cada una de las dos temporadas siguientes. Los Dodgers diferirán 4,5 millones anualmente.

El dinero diferido de Díaz se pagará en diez cuotas iguales cada primero de julio. El dinero de 2026 se debe de pagar del 2036 al 2045, el dinero de 2027 del 2037 al 2046 y el dinero de 2028 del 2038 al 2047.

Los Ángeles tiene una opción de equipo condicional de 6,5 millones para 2029 sin rescisión. La opción podría ejercerse si tiene una lesión especificada hasta el final de la temporada 2028 y no termina la temporada o la postemporada saludable, o si se somete a una cirugía especificada.

Si se ejerce la opción condicional, podría ganar 2,5 millones en bonificaciones por rendimiento para la temporada de 2029 basadas en juegos terminados: 750.000 cada uno por 45 y 50 juegos y un millón por 55.

Edwin Díaz obtiene una suite de hotel en los viajes y hará una contribución caritativa del 1% de sus ingresos.

Sus pagos diferidos elevan el total de los Dodgers a 1.064.500 dólares. Su punto más alto que tendrán que pagar será de 102,3 millones tanto en la campaña de 2038 como en 2039.