Deberá ADSL corregir errores ante el Toluca

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 28, 2025 03:00 a.m.
A
El director técnico del Atlético de San Luis, Guillermo Abascal, afirmó que el equipo se encuentra en un momento decisivo del torneo, tras registrar más decepciones que triunfos en lo que va de la temporada. Señaló que, pese a ello, el equipo ha mostrado crecimiento y tiene áreas de mejora que aún deben corregirse.

“El equipo está creciendo, tiene mucha mejoría en muchas situaciones, pero por ejemplo, el último partido se nos escapan detalles que hay que controlar y esos detalles nos han llevado al piso, y nos tenemos que levantar fuertes”, indicó. El próximo rival será Toluca, vigente campeón, lo que convierte al encuentro en un desafío importante para el San Luis.

Sobre la estrategia de cara al partido, Abascal dijo que se centrará en el trabajo en grupo, la humildad y el sacrificio. “A partir de ahí, jugar descaradamente, porque contra esos rivales no vale de nada meterte solo en un oficio”, explicó. Además, destacó que el equipo debe demostrar carácter y defender a la institución y a sus aficionados.

El técnico también señaló que el equipo ha trabajado para corregir errores de partidos previos y aprender a gestionar los encuentros. Subrayó la importancia de dar un partido con autoridad y ofrecer un buen rendimiento en casa, donde la afición siempre ha mostrado apoyo.

Finalmente, Abascal aseguró que la plantilla actual es suficiente, aunque destacó el valor de contar con referentes con experiencia como Joao Pedro. “Vamos a luchar por la victoria, queremos la victoria por la afición y si no, al menos que vean que el desempeño, la actitud y el carácter sean los adecuados”, concluyó.

