Debutará Ale Chalita en el kartismo

Por Romario Ventura

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Debutará Ale Chalita en el kartismo

La actividad del kartismo en San Luis Potosí dio inicio oficialmente este fin de semana con la primera fecha del Serial Karting San Luis, celebrada en el Kartódromo San Luis, donde la joven piloto potosina Alejandra Chalita hizo su debut en la temporada 2026 dentro de la categoría T4 Senior.

Chalita tuvo actividad al mando de su kart número 129, enfrentando una parrilla amplia y de alto nivel competitivo. Tras su participación, la piloto destacó que el inicio de temporada representa una etapa de aprendizaje y preparación constante. Señaló que, aunque en esta primera fecha los resultados no fueron los esperados, el objetivo será mejorar carrera a carrera y buscar pronto posiciones de pódium.

La piloto potosina confirmó que durante este año competirá en el serial regional de la categoría T4 Senior, el cual consta de cinco fechas puntuables, teniendo como siguiente compromiso la carrera programada para el 22 de marzo, donde se correrá el trazado 1 en sentido horario.

Además, Alejandra Chalita participará en el ThunderCup Championship, un serial nocturno pactado a nueve fechas puntuables, cuya fecha inaugural se disputará el 28 de enero en las instalaciones del Kartódromo San Luis.

Con una agenda cargada de competencias, Alejandra Chalita se consolida como el nuevo rostro femenino del kartismo potosino, con miras a ser protagonista en los distintos campeonatos y con la posibilidad de buscar nuevamente un lugar en el Mundial de la categoría T4 en España, marcando así un 2026 de intensa actividad para la joven piloto.

