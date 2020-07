Debutará Zanella en la Súper Copa

El piloto Santos Zanella en el auto No. 9 de Axalta-Freightliner-Z Motors-Saga-Osadía-Serdán hará su debut en la Súper Copa, en carrera a celebrarse en el circuito del Parque Tangamanga II, ubicado en San Luis Potosí.

Lo hará en la Copa Mercedes-Benz haciendo dueto con Michel Jourdain Jr. y el martes estuvo entrenando en el circuito de Toluquilla, con el equipo Sidral Aga, comandado por el «Che» González.

"Solamente me había subido al prototipo el año pasado en Puebla, pero no tenía butaca acorde para mi etc., ahora con todo lo que platicamos con el «Copetín», que se portó muy buen onda, finalicé el día realizando muy buenos tiempos", dijo el piloto poblano.

Santos comentó además que uno de los motivos por los cuales se decidió a correr la Súper Copa es porque le gustan los circuitos y además que con la modalidad que tiene el campeonato de cambio de piloto, se pueden repartir los gastos y cada uno aportar patrocinadores.

"Me he subido a varios autos de competencia y no dudo en opinar que el Mercedes-Benz de Súper Copa cuenta con una gran tecnología, me impresionó la potencia de motor y también el frenado que tiene, que es excelente", dijo el piloto Axalta-Freightliner-Z Motors-Saga-Osadía-Serdán.