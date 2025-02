El ascenso de Zack Baun en los Philadelphia Eagles

NUEVA ORLEANS (AP) — Jason Kelce estaba en el escenario durante la grabación de su programa de entrevistas nocturno cuando vio a su exjefe y gerente general de los Eagles, Howie Roseman.

Kelce aprovechó la sesión de preguntas y respuestas para abordar el tema que todos los aficionados en Filadelfia —y, de hecho, todos alrededor de la NFL— realmente querían saber: "¿Sabías que Zack Baun iba a ser tan bueno?"

Roseman, el arquitecto del primer equipo campeón del Super Bowl de la franquicia en 2017, apostó por Baun y al firmarle con un modesto contrato de un año por 3,5 millones de dólares en la temporada baja, después de cuatro años sin pena ni gloria con los Saints. El objetivo era que Baun fuera útil y tal vez jugara lo suficientemente bien como para encontrar un lugar en la defensa, quizás incluso jugar en algunos equipos especiales.

Baun resurgió y quedó en el primer equipo ´All-Pro´ de la liga bajo Vic Fangio, y ahora el linebacker está listo para disfrutar de un regreso profesional en Nueva Orleans, esta vez intentando ayudar a los Eagles a vencer a Kansas City en el Super Bowl.

"Fui a felicitarlo después de que hizo el primer equipo ´All-Pro´, y le dije: ´Hombre, te lo mereces´", dijo Roseman. "Y él dijo: ´Sé honesto, ¿pensaste que había alguna posibilidad de esto?´"

"Dije: ´de ninguna manera´", Roseman dijo entre carcajadas.

La contratación de Baun, de 28 años, si acaso llamó la atención en comparación con acuerdos como el del corredor Saquon Barkley —un rotundo éxito— y el linebacker Bryce Huff —un fracaso de 51 millones de dólares. Los Saints seleccionaron a Baun en la tercera ronda del draft de 2020 y él hizo poco para distinguirse con un total de 12 titularidades y 88 tacleadas en cuatro temporadas.

En su primera temporada en Filadelfia, Baun es finalista para el premio al Jugador Defensivo del Año de la NFL de la AP.

Los Saints lo dejaron ir, pero el Super Bowl está lejos de ser cualquier tipo de desquite para Baun al regresar a su antiguo estadio y mostrar a su exequipo y aficionados lo que se perdieron.

Asumió la responsabilidad de sus deficiencias en Nueva Orleans.

"De alguna manera, me estorbaba a mí mismo", dijo Baun. "Tenía grandes entrenadores, era un gran esquema. Pero en cierto modo me culpo a mí mismo. Creo que el nuevo ambiente, el nuevo cuerpo técnico, la nueva gente a mi alrededor me dio una nueva oportunidad y una nueva perspectiva sobre mi carrera".

Baun salió de ese bache y comenzó de nuevo en Filadelfia.

En Nueva Orleans, Baun era principalmente un defensor no titular con pocas jugadas en cada partido. Los Eagles pusieron a Baun como un linebacker interno y se destacó bajo el esquema de Fangio que lo obligó a ser un bloqueador de carreras y un pass rusher en el blitz. Tuvo 151 tacleadas totales, incluyendo 93 en solitario.

Fue un éxito rotundo desde el principio con 15 tacleadas en una victoria en el partido inaugural contra Green Bay. Incluso selló la victoria de 34-29 con un sack en la última jugada del partido.

Baun ha pasado de ser un subestimado a jugador a un linebacker All-Pro agente libre muy cotizado, seguro de conseguir un jugoso contrato tras el mejor año de su carrera.

Roseman se ha ganado una reputación de ser creativo con el tope salarial y podría necesitar toda su experiencia para encontrar una manera de mantener a Baun como un Eagle.

Baun podría tener otra etapa en Nueva Orleans. Pero eso es una preocupación para otro día, uno en que espera ya contar con un anillo del Super Bowl.

"No quiero entrar realmente en la agencia libre", dijo. "Estamos aquí por el Super Bowl. Estoy enfocado en este equipo ahora mismo".