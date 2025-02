Juicio por Agresión Sexual entre Rubiales y Hermoso

MADRID (AP) — La defensa de Luis Rubiales reiteró en sus argumentos finales el jueves que Jenni Hermoso consintió el beso en el Mundial femenino por parte del expresidente de la federación española, y afirmó que incluso si la jugadora no hubiera estado de acuerdo, el acto no debería caracterizarse como agresión sexual.

El abogado de Hermoso repitió que no fue consensual y que la jugadora fue presionada para minimizar la situación.

Se esperan más argumentos finales el viernes. El veredicto y la sentencia podrían darse tan pronto como la próxima semana.

Rubiales ha sido juzgado por agresión sexual por el beso en los labios de Hermoso durante la ceremonia de premiación tras la final de la Copa del Mundo de 2023 en Sídney. Rubiales y otros tres exempleados de la federación también están acusados de coerción por intentar convencer a Hermoso de minimizar el beso que provocó indignación en España y empañó las celebraciones del primer campeonato mundial del equipo.

La defensa de Rubiales pidió su absolución en ambos cargos.

"No concurre el ánimo sexual en Luis Rubiales", dijo la abogada de defensa Olga Tubau. "Por todo lo expuesto, creo que esto le debe llevar a dictar una sentencia absolutoria".

El abogado de Hermoso, Ángel Chavarría, puso énfasis en el cúmulo de pruebas que implican Rubiales.

"No hay ninguna prueba que acredite que la señor Hermosa dio su consentimiento en ese momento concreto", dijo Chavarría.

"Nunca jamás debería habérsele pasado por la cabeza pedir un consentimiento para solicitar un beso a una persona que jerárquicamente estaba por debajo y bajo sus instrucciones, junto con el resto de personas que están aquí encausadas y que son directivos de la federación", añadió.

La parte acusadora ha argumentado que un beso no solicitado debería considerarse agresión sexual, según la ley, pero la defensa se escudó en la jurisprudencia para mostrar que el contexto en el que ocurrió el acto también debería ser analizado cuidadosamente.

"Se deberá determinar si hubo o no consentimiento y, además, deberá analizar ese beso por las conductas previas, por las circunstancias del contexto y por el momento del beso y la relación de Jenni Hermoso y el señor Rubiales", dijo Tubau.

La defensa de Rubiales también respaldó el testimonio de un experto en lectura de labios que afirmó que Rubiales pidió consentimiento a Hermoso. Los fiscales intentaron desacreditar el testimonio basándose en la falta de credenciales adecuadas, entre otras cosas.

Los abogados de Rubiales también afirmaron que las solicitudes hechas a Hermoso para minimizar el beso no deberían caracterizarse como coerción, ya que no hubo intención de presionar o amenazar a la jugadora para que hiciera algo que no quería hacer.

Los otros exempleados de la federación acusados de coerción son el exentrenador del equipo femenino Jorge Vilda, el director deportivo del equipo masculino Albert Luque y el jefe de marketing Rubén Rivera. Ellos han testificado y negado cualquier irregularidad.

Rubiales testificó el martes y reiteró que Hermoso le dio consentimiento para el beso. El experto en lectura de labios dijo que le preguntó si podía darle un "besito".

Hermoso dijo durante su propio testimonio la semana pasada que nunca consintió. Ella afirmó que se sintió "falta de respeto" por parte de Rubiales después de ganar la Copa del Mundo.

Rubiales renunció bajo presión tres semanas después de que surgiera el escándalo y fue suspendido por la FIFA durante tres años. Aseguró que era la víctima de una "cacería de brujas" por parte de "falsas feministas".

Los fiscales han solicitado una pena de prisión de dos años y medio para Rubiales. Quieren que los otros tres acusados de coerción sean condenados a uno año y medio de prisión.