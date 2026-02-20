Definen 2da. fecha de la Fraternidad de Futbolistas

Quedó oficialmente establecido el rol de partidos correspondiente a la Fraternidad de Futbolistas Master en su Jornada 2 del sábado 21 de febrero dentro de la Temporada 2026, donde las categorías Master Plus, Master Especial "A" y Master Especial "B" tendrán intensa actividad a partir de las 16:00 horas en distintos escenarios deportivos de la capital potosina.

Master Plus destacando los siguientes compromisos: Garrincha vs Deportivo Mártires RDZ.–Abarrotes Tito, en la Unidad Deportiva Satélite. Deportivo Toriz vs N.G Innovaciones, en Los Volcanes Campo 17. Combinado Mezquital vs Combinado San Francisco Cuadros, en Campo 2. Damián Carmona–Electropeza vs Azul y Oro, en Los Volcanes Campo 2. Ex Santos vs Atlético UPA, en la Unidad Adolfo López Mateos Campo 1. Centeno Soccer vs Banda Plateada, en Los Volcanes Campo 18. Corsarios vs Santa Fe Real del Potosí, en Campo 2. Atlético Delfino-Galaxy vs Leones FC, en Los Volcanes Campo 15.

Master Especial "A" la actividad contempla los siguientes encuentros: Super Héctor´s vs Jubilados y Pensionados Sección 26, en Los Volcanes Campo 6. Milo–Siglo XX vs Deportivo Unión Cuadros, en Campo 3. Renolandia vs Ébano FC, en Los Volcanes Campo 4. Italia Ferros vs Aceites Martínez–Rosales Deportivo FF CC, en Campo 2. Deportivo Camarena vs Ex Alumnos Salesianos, en la Facultad de Agronomía. Perisur–San Miguelito vs Septiembre Negro, en Los Volcanes Campo 13. San Valentín vs Cardona, en Los Volcanes Campo 16. Generación 60 vs Santa María Cuadros, en Campo 1. River descansa en esta jornada.