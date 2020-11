Definen fechas y horarios para la Liguilla del Guard1anes 2020

Terminó el repechaje, en la siguiente fase además de León, Pumas, América y Cruz Azul, se encuentran ahora Pachuca, Chivas, Tigres y Puebla.

Los ocho equipos ya conocen a sus rivales y también los horarios que tendrán para los primeros partidos de la Liguilla del Guard1anes 2020.

Este lunes la Liga MX dio a conocer los días y las horas en que se realizarán los duelos tanto de ida como de vuelta de los Cuartos de Final.

IDA

Miércoles 25 de noviembre

Puebla vs León - 19:00 horas (Estadio Cuauhtémoc)

Chivas vs América - 21:06 horas (Estadio Akron)

Jueves 26 de noviembre

Tigres vs Cruz Azul - 19:00 horas (Estadio Universitario)

Pachuca vs Pumas - 21:06 horas (Estadio Hidalgo)

VUELTA

Sábado 28 de noviembre

León vs Puebla - 19:00 horas (Estadio León)

América vs Chivas - 21:06 horas (Estadio Azteca)

Domingo 29 de noviembre

Cruz Azul vs Tigres - 18:30 horas (Estadio Azteca)

Pumas vs Pachuca - 12:00 horas (Estadio CU)