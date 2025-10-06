Definida la Liguilla de la Liga Azteca

La categoría Estelar Ramiro Leyva Guzmán de la Liga de Futbol Azteca vivió este domingo 5 de octubre una jornada cargada de intensidad y buen futbol con la celebración de los cuartos de final del Torneo Quetzal 2025, donde los equipos dejaron el alma en la cancha en busca del boleto a semifinales.

IMPONE AUTORIDAD

En un partido vibrante de principio a fin, Atlético Paisanos derrotó 4-1 a Deportivo Independiente con una ofensiva demoledora encabezada por Rafael Toro, quien se despachó con un doblete, acompañado por las anotaciones de Edwin Torres y Jesús Arturo Tapia. Por el cuadro rival descontó Christian Santana, pero no fue suficiente ante la presión constante del conjunto paisano.

El encuentro fue dirigido con solvencia por el árbitro central Ulises Ochoa Madrigal, auxiliado en las bandas por Martín Guzmán y José de Jesús Reyes, quienes mantuvieron el orden en un duelo de alto ritmo y mucha entrega.

DAN ESPECTÁCULO

El otro duelo de la tarde no se quedó atrás. Atlético Casanova se impuso 5-3 a Carpintería Benja’s F.C. en un choque lleno de emociones, goles y buen futbol. Por los ganadores anotaron Jonathan Leos, Víctor Leos, Ernesto Torres, Antonio Anguiano y Pablo Leos, mientras que los carpinteros respondieron con tantos de Raúl Miranda, Ramón Silva y Javier Salazar, quienes pelearon hasta el final. El arbitraje estuvo a cargo de David Sierra Martínez, acompañado por Maximino Lara y José Esteban Castillo, quienes tuvieron una destacada actuación en un partido que mantuvo en vilo al público.

CLASIFICADOS POR TABLA

Gracias a su posición en la tabla general, Atlético División y Real Estanzuela avanzaron directamente a semifinales, donde ya tienen definidos sus rivales: Atlético División vs Atlético Paisanos y Real Estanzuela vs Atlético Casanova.

CATEGORÍA 1/A DIVISIÓN

Tambien se vivió otra jornada apasionante este domingo 5 de octubre con la Fecha 6 del Torneo Aniversario 2025, dentro de la Categoría 1/A División Adriana Leyva, donde los equipos entregaron espectáculo, garra y muchos goles en cada uno de los encuentros.

El Atlético Palmeiras continúa demostrando que es uno de los equipos más sólidos del certamen al imponerse 4-1 a Mulas de Moreno F.C.. Con anotaciones de José Ramos, Raúl Rodríguez, Saúl Torres y Christian Navarro, el conjunto palmeirense dominó las acciones y controló el ritmo del partido. Ramón Rodríguez descontó para Mulas, pero el esfuerzo no alcanzó. El arbitraje estuvo a cargo de José Antonio Turrubiartes, quien condujo con criterio un duelo intenso pero limpio.

EMPATE CON

SABOR A VICTORIA

En otro encuentro parejo, Deportivo Doble RR y Rinocerontes F.C. igualaron 2-2 en un choque lleno de emociones. Luis Ángel Palomo y José Luis Reyna marcaron para Doble RR, mientras que Ubaldo Méndez y Juan Antonio Rodríguez respondieron por los Rinocerontes. Ambos equipos dejaron claro que están dispuestos a pelear cada punto hasta el final. El encuentro fue dirigido por Alfredo Castañón Martínez.

SE IMPONE CON AUTORIDAD

La ofensiva del Deportivo Reyes Colombia Neysa 63 fue una auténtica máquina goleadora al vencer 6-1 al Atlético de Turrubiartes. Said Rico fue la figura de la jornada al firmar un póker de goles, mientras que Fernando Martínez y Mauricio Escalante completaron la cuenta. Por los derrotados descontó Ángel de la Cruz. José Socorro Gómez tuvo una buena actuación como árbitro central, manteniendo el control en un duelo dominado de principio a fin por los colombianos.

MUESTRA JERARQUÍA

Finalmente, el Atlético División se impuso 4-2 ante JRS de la Rosa en un duelo de ida y vuelta que mantuvo al público al filo del asiento. Por los ganadores marcaron Abraham Moreno (2), Diego Guízar y Miguel Salgado, mientras que Oswaldo de la Rosa descontó con un doblete para los suyos. El encuentro, de gran ritmo y noble competencia, fue arbitrado por José Socorro Gómez.