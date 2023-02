Definida Selección de Ajedrez de SLP

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

Quedó todo definido luego de celebrarse siete rondas del Selectivo Estatal de Ajedrez rumbo a los Juegos Nacionales CONADE 2023 surgieron los dos jugadores de cada categoría que, en el camino hacia los Juegos Nacionales podrán representar a San Luis Potosí en la etapa Regional y que proceden de los municipios de San Luis Potosí, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Tamuín y Cárdenas.

El certamen organizado por el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (inpode) en coordinación con la Asociación Estatal de Ajedrecistas Potosinos AC, se jugó a siete rondas en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 años en femenil y varonil.

Con los siguientes resultados: en la categoría Sub 12 femenil calificaron Valeria Idarraga Patiño y Jatzi Julieta Mandujano Escandón, en varonil Erick Joshua Hernández Aguilar y Emanuel Tarin Durán.

En la categoría Sub 14 lograron convertirse en campeones estatales, en damas, Ilse González Cabrera y Tania Rubi Romero Castillo mientras que en varonil Juan Antonio Rocha Avalos y Alfonso de Jesús Fonseca Godínez.

Finalmente, en la categoría Sub 16 se convierten en campeones y seleccionados del Estado, Yareli Guadalupe Reséndiz Castillo y Daniela Sotelo Anguiano, así como Kevin Camacho Castillo y Carlos Andrés Ponce Salas.

La etapa Regional tendrá como sede la ciudad de Saltillo, Coahuila del 24 al 26 de marzo del presente año.