Definidas las finales del Torneo Navideño

Por Romario Ventura

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Se disputó la penúltima jornada del Torneo Navideño Interno de Raquetbol del Club Deportivo Punto Verde, certamen que ha reunido a jugadores de distintas categorías y que entra en su fase decisiva, dejando definidos los duelos por el tercer lugar y las finales.

En la categoría Infantil Singles, se llevaron a cabo los encuentros de semifinales. Emiliano Gallegos se impuso a María José Maldonado con parciales de 11-3 y 11-3, mientras que Félix González superó a Mateo López en un duelo más disputado con marcadores de 11-7, 10-11 y 11-7. Con estos resultados, Mateo López y María José Maldonado disputarán el tercer lugar, en tanto que Emiliano Gallegos y Félix González se enfrentarán en la final.

Dentro de la categoría Juvenil Singles con ventaja, también se definieron los finalistas. Lucía Ruiz venció a Ximena Ayala con parciales de 12-15, 15-9 y 15-12, mientras que Daniela Guerrero hizo lo propio ante Santiago Ruiz al ganar 15-11, 13-15 y 15-7. De esta manera, Ximena Ayala y Santiago Ruiz jugarán por el tercer lugar, y Lucía Ruiz se medirá ante Daniela Guerrero en la final.

En la categoría Abierta Singles con ventaja, Jorge Gaeta derrotó a Jorge Gaeta Villegas con parciales de 10-15, 15-14 y 15-11. Por su parte, Juan Carlos Castillo superó a Cristian Maldonado 13-15, 15-12 y 15-14. El duelo por el tercer lugar será entre Jorge Gaeta Villegas y Cristian Maldonado, mientras que la final la protagonizarán Juan Carlos Castillo y Jorge Gaeta Delgadillo.

