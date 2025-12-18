MACARENA ¡ENORME!
ACCIÓN Y DIVERSIÓN EN SU CUMPLEAÑOS
Galeria
Macarena Almazán Castillo festejó su cumpleaños, con una estupenda celebración entre amigos.
En el agradable encuentro, los pequeños disfrutaron de una tarde de acción y diversión extrema.
Llegaron los grupos más audaces, quienes expresaron lo mejor de la vida a su gran amiga.
Ahí, demostraron su habilidad y destreza en algunos juegos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Desde luego, el ambiente con gran intensidad.
Eso sí, ¡gran derroche de energía!
no te pierdas estas noticias
FIGLOSNTE 26, más cerca de sus afiliados con una nueva oficina de atención
Redacción
La inauguración de la nueva sede marca un paso más en la estrategia de fortalecimiento del fideicomiso con sus socios