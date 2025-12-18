MACARENA ¡ENORME!

Macarena Almazán Castillo festejó su cumpleaños, con una estupenda celebración entre amigos.

En el agradable encuentro, los pequeños disfrutaron de una tarde de acción y diversión extrema.

Llegaron los grupos más audaces, quienes expresaron lo mejor de la vida a su gran amiga.

Ahí, demostraron su habilidad y destreza en algunos juegos.

Desde luego, el ambiente con gran intensidad.

Eso sí, ¡gran derroche de energía!