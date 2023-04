Definidas las semis de la Copa Potosí

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

Llegó la fase de eliminación en los duelos de cuartos de final del Torneo de futbol amateur más importante de San Luis Potosí, La Copa Potosí, disputó ayer 4 duelos cruciales para definir a los cuatro invitados a los duelos de semifinales del certamen futbolero de semana santa en partidos disputados en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos.

Los primeros duelos llegaron por la tarde entre los duelos de Canchola vs. San Lorenzo; Atlético Nacional Chicago vs. El Molino; Por la noche jugaron Genetic RM vs. Vm Expoxipisos Tacos Julio y cerrando con el Villa de Arriaga vs. Galtor Bienes Raíces.

La escuadra de Canchola accedió a semifinales al derrotar a Deportivo San Lorenzo de la Ciudad de México, con marcador final de 1 gol por 0.

Por su parte el Molino empató 1 gol por 1 con la escuadra de Atlético Nacional de Chicago y la igualada obligó a la tonada de penaltis, llegando a ganar 4-2 por el Molino.

Llegó la noche en la López Mateos, y continuaron los duelos ahora con el encuentro entre Genetic RM quien se lograron imponerse contundentemente ante Vm Expoxipisos Tacos Julio con marcador final de 3 goles por 0.

Cerrando con el partido de Villa de Arriaga terminó dándole la vuelta a Galtor Bienes Raíces y logrando avanzar sorpresivamente con marcador final de 2 -1.

Quedando definidas las semifinales con los duelos entre Canchola FC al medirse ante Villa de Arriaga a las 16 horas y Genetic RM enfrentará al Molino a las 20 horas.