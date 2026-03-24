Definido el camino de la UPSLP en Copa Potosí

venturaromario82@gmail.comLa Universidad Politécnica de San Luis Potosí ya conoce a sus rivales en la Copa Potosí 2026, luego de realizarse el sorteo oficial de la categoría libre en ambas ramas, consolidando su participación en uno de los torneos de futbol amateur más relevantes del país.

Para esta edición, el certamen no solo mantiene su prestigio a nivel nacional, sino que adquiere carácter internacional con la presencia de equipos provenientes de Estados Unidos y Perú, elevando el nivel competitivo y brindando una vitrina importante para el desarrollo de talento.

En la rama varonil, el conjunto universitario quedó ubicado en el Grupo B, donde se medirá ante Atlético Nacional USA, Canchola Horizon FC y Huasteca Potosina-Mariscos Jorge. Más allá de la competencia, la participación de la UPSLP responde a su modelo formativo, en el que el deporte juega un papel clave en el fortalecimiento de valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el liderazgo.

Por su parte, en la rama femenil, la escuadra universitaria integrará el Grupo C junto a Recicladora Ramírez-López Chiw-La U, Leza-Emeth FC y Lobas-Sassuolo. Con ello, la institución reafirma su compromiso con la equidad de género y el impulso al futbol femenil, generando espacios que favorecen el crecimiento integral de sus estudiantes.

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La Copa Potosí 2026 se disputará del 30 de marzo al 4 de abril en San Luis Potosí, reuniendo a cerca de mil 400 futbolistas en categorías infantiles, juveniles y libres en ambas ramas, en lo que promete ser una auténtica fiesta del futbol amateur.