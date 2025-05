Definidos, días y horarios para semifinales de Liga MX

Luego de unas intensas series de cuartos de final, se ponen en marcha las semifinales del Clausura 2025 de la Liga MX.

Ocho partidos se disputaron la semana pasada y definieron a los cuatro que todavía se mantienen con vida en el torneo.

América y Cruz Azul, Toluca y Tigres eliminaron a Pachuca, León, Monterrey y Necaxa, respectivamente, y se lucharán por conquistar el título.

Los cuatro equipos consiguieron instalarse entre los cuatro mejores del primer semestre del año y se encuentran a cuatro partidos de alcanzar la gloria.

Los duelos ya están definidos; de hecho, se confirmaron desde que La Máquina derrotó a La Fiera, ni siquiera hubo necesidad de esperar el enfrentamiento entre Felinos y Rayos.

Una nueva edición del Clásico Joven será protagonizada por América y Cruz Azul, en una nueva serie que ya cuenta con demasiada historia.

En esta ocasión, las Águilas tendrán la ventaja de la posición en la tabla general, por lo que cerrarán como locales en la vuelta y podrán avanzar a la final si el marcador global termina con empate.

Aunque, La Máquina de Vicente Sánchez luce imparable y tratará de aprovechar el impresionante ritmo para eliminar, por segunda ocasión en el semestre, a su acérrimo rival.

En la otra eliminatoria, los Diablos Rojos y los Universitarios se medirán por el otro boleto a la disputar por el título del Clausura 2025.

Cabe resaltar que, en la Jornada 5, el Toluca se quedó con la victoria (1-0) sobre los Tigres en el estadio Nemesio Diez.

Este lunes 12 de mayo, la Liga MX confirmó los días y los horarios de las semifinales, por lo que así de jugarán tanto la ida como la vuelta.

Días y horarios de las semifinales del Clausura 2025 de la Liga MX

Ida

Tigres vs Toluca

Fecha: Miércoles 14 de mayo

Hora: 21:00

Estadio: Universitario

Cruz Azul vs América

Fecha: Jueves 15 de mayo

Hora: 20:00

Estadio: Olímpico Universitario

- Vuelta

Toluca vs Tigres

Fecha: Sábado 17 de mayo

Hora: 19:00

Estadio: Nemesio Diez

América vs Cruz Azul

Fecha: Domingo 18 de mayo

Hora: 19:15

Estadio: Ciudad de los Deportes