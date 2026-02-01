logo pulso
Definidos grupos del Torneo de los Barrios

Por Romario Ventura

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Definidos grupos del Torneo de los Barrios

Este sábado se llevó a cabo el sorteo oficial del Gran Torneo de los Barrios de Futbol Street 3x3, certamen que se disputará el próximo martes 3 de febrero en la cancha de Soccermania, ubicada en la capital potosina.

Durante la presentación se dieron a conocer los detalles de la competencia, la cual contará con una atractiva bolsa de premiación. El equipo campeón recibirá 12 mil pesos, mientras que el subcampeón obtendrá 3 mil pesos. Además, se premiará al campeón de goleo con mil pesos en efectivo y un par de tenis, así como al portero menos goleado, quien será reconocido con mil pesos y unos guantes nuevos.

En el presídium estuvieron presentes Daniel Eduardo Cabello, organizador del torneo; Juan Manuel Saucedo, Juan Manuel González Loredo y Miguel Garrido, este último en representación de Genetic, quienes reiteraron la invitación a disfrutar de un torneo que busca fomentar la sana convivencia y el futbol urbano entre los barrios de la ciudad.

Tras el sorteo, quedaron definidos los grupos de competencia de la siguiente manera: 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Grupo A: Neo Hogares, La Selección de la UASLP, Balones Eurokras, Cobras, Depósito El Alazán y Los Tóxicos.

Grupo B: Barbería El Fresa, Amigos del Chuky, Deportivo Dante, Mariscos El Tiburón, Equipo sorpresa de la cancha Soccermania y La del Perro. 

Grupo C: Team Águila, Compadres, La Nexa Bufa, Enemigos del Balón, B. Anaya y Vanguardia Foyo.

Grupo D: Aluminio y Vidrios Meléndez, Bactor, Cachorros Santa Fe Progreso, Güeros Barber, Valedores del Saucito y Chato 21.

