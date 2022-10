Definidos los cuartos de final de la liguilla del Apertura 2022

A-AA+

Quedaron definidos los últimos invitados para la "fiesta grande" del futbol mexicano. Tras la definición de los partidos del repechaje del, cuatro equipos consiguieron su pase a la liguilla del Apertura 2022, donde ya estaban América, Rayados de Monterrey, Santos y Pachuca, quienes terminaron la fase regular en los primero cuatro lugares de la tabla general.

El repechaje comenzó con el pase de los Tigres, quienes en el estadio Universitario lograron vencer 2-0 al Necaxa en el estadio Universitario, con un doblete del André-Pierre Gignac. El primero al 60' con un magistral cobro de tiro libre. Al 73, los felinos marcaron el 2-0 con un remate de palomita de histórico goleador francés dentro del área chica.

El segundo boleto a la liguilla lo consiguió el Cruz Azul al imponerse en la cancha del estadio Azteca por la mínima (1-0) al León. El gol cayó al minuto 72 cuando el uruguayo Ignacio Rivero marcó el único gol del partido con un toque dentro del área chica al aprovechar un error del portero Rodolfo Cota quien, a pesar del error, fue pieza clave para que el marcador no fuera tan abultado.

En el segundo día de repechaje, Toluca logró avanzar a los cuartos de final al derrotar 3-0 al FC Juárez en el Nemesio Díez. Camilo Sanvezzo abrió el marcador al 23' con un disparo desde fuera del área. La ventaja se amplió en la segunda parte gracias a un remate de Carlos González. Mientras que Marcel Ruiz fue el encargado de sentenciar la seria al hacer el 3-0 definitivo.

El último invitado se dio en el estadio Cuauhtémoc. El Puebla consiguió su pase al derrotar a las Chivas en la tanda de penaltis (5-4) luego de haber empatado 1-1 en el tiempo regular. La Franja se fue al frente en el marcador al minuto 57 con un gran remate de cabeza de Martín Barragán. El Guadalajara mandó el partido a penaltis con una agónica anotación de Carlos Cisneros al 95. Jesús Angulo falló por el Rebaño y Amaury Escoto fue el que metió el tiro definitivo.

¿CUÁLES SON LOS PARTIDOS DE LOS CUARTOS DE FINAL?

América vs Puebla

Monterrey vs Cruz Azul

Santos vs Toluca

Pachuca vs Tigres