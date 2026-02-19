Del Toro es 2do. en la etapa 3 del Tour

El mexicano Isaac del Toro (UAE), segundo clasificado en la etapa de montaña de Jebel Mobrah y en la general del Tour UAE, aseguró que sigue "siendo optimista" al encontrarse a solo 21 segundos del líder, el italiano Antonio Tiberi.

En la subida final, Tiberi atacó de lejos y tras dejar atrás a varios rivales se presentó en solitario en la inédita cima emiratí.

Llegó con 15 segundos de ventaja sobre Del Toro.

"En el perfil parecía una subida muy dura, algo que nunca hice como líder del equipo. Controlé mis esfuerzos en la subida. El equipo hizo un trabajo perfecto intentando ayudarme. Gracias a ellos, pude intentar hacerlo bien al final. Me hubiera encantado alcanzar a Antonio Tiberi, pero iba rapidísimo", comentó el líder del UAE.

Nada que objetar a la victoria del italiano por parte de Del Toro, que sigue mostrandose optimista a falta de 4 etapas.

"Felicito a Tiberi. Lo intenté de verdad. No tenía mucha confianza con el grupo en el que iba en la subida. Quizás 21 segundos de desventaja respecto al líder sean mucho o nada, ya veremos. Sigo siendo optimista", concluyó.