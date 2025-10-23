Del Toro se corona campeón nacional de ciclismo en Ensenada

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El joven ciclista bajacaliforniano, una de las grandes revelaciones del ciclismo mundial en 2025, tuvo una espectacular jornada inicial en el retorno a su tierra natal al proclamarse campeón nacional de la prueba contrarreloj en la categoría élite varonil del Campeonato Nacional Mexicano.

Luego de dominar las extensas y exigentes montañas en Italia, y los largos tramos de carretera en España, el mexicano se plantó con seguridad y, ante la mirada de los fanáticos en una acalorada tarde, cumplió con el pronóstico al cruzar la meta en la primera posición con un tiempo de 25:25.74.

El pedalista de 21 años de edad, que llegó con un histórico segundo lugar en el Giro de Italia 2025, dominó la exigente ruta del Valle de Guadalupe, marcada por el viento y los desniveles, superando por un amplio margen a sus rivales, Édgar Cadena y Eder Frayre, sus más cercanos perseguidores, quienes llegaron al final un minuto detrás de él, confirmando el gran momento que vive en su carrera.

Vestido con los colores del UAE Team Emirates, equipo que lo llevó a la élite del ciclismo y lo ha arropado en una temporada de ensueño, en la que ha compartido vestidor con figuras de la talla de Tadej Poga?ar, Juan Ayuso y Rafa? Majka, Del Toro fue recibido con música de mariachi por sus paisanos, quienes no perdieron la oportunidad de ver su talento en vivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El triunfo no solo representa un título más en su palmarés, sino también un emotivo reencuentro con la afición que lo vio crecer, en el mismo escenario donde comenzó a forjar su leyenda.