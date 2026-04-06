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Delaney y Schoolkate monarcas en dobles

Por Romario Ventura

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
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Delaney y Schoolkate monarcas en dobles

El San Luis Tennis Open ya tiene a sus campeones de dobles, luego de una intensa y emocionante final disputada en el Club Deportivo Potosino, que puso el broche de oro a la jornada sabatina.

La dupla australiana conformada por Jake Delaney y Tristan Schoolkate se proclamó campeona tras imponerse en dos sets por 6-4 y 7-6(2) al mexicano Rodrigo Pacheco y al argentino Facundo Mena.

El encuentro enfrentó a una dupla latinoamericana contra una australiana en un duelo que mantuvo la expectativa de los aficionados presentes, quienes llenaron el estadio del torneo considerado el Challenger más antiguo de Latinoamérica.

Tras disputar previamente sus compromisos de singles, tanto Pacheco como Schoolkate volvieron a la cancha para protagonizar una final de alto nivel. Sin embargo, Delaney y Schoolkate mostraron mayor consistencia y aprovecharon los momentos clave para inclinar la balanza a su favor en una hora y 15 minutos de juego. Aunque el marcador reflejó un triunfo en dos sets, el partido fue más cerrado de lo que indican los parciales. La diferencia se marcó en el tie break del segundo set, donde los australianos lograron dos mini quiebres que resultaron decisivos.

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En el análisis estadístico, la dupla campeona destacó por su efectividad con el primer servicio, alcanzando un 85% de puntos ganados, mientras que Pacheco y Mena lograron salvar cuatro de seis oportunidades de quiebre, aunque no fue suficiente para quedarse con el título.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de Anne Bees, supervisora del ATP Challenger Tour, así como de autoridades del torneo y del Club Deportivo Potosino, quienes reconocieron el alto nivel mostrado por los finalistas en esta edición.

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