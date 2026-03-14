Delantero Paulinho, de Toluca a Portugal

El delantero del Toluca y tres veces campeón de goleo individual, Paulinho, parece que por fin será considerado por el seleccionador Roberto Martínez para el partido de preparación rumbo al Mundial 2026 México vs. Portugal.

El encuentro, que forma parte de la Fecha FIFA, la primera de este año, también se jugará bajo el marco de la fiesta que significa la reinauguración del Estadio Banorte, o Estadio Azteca, que será sede por tercera vez en la historia de una Copa del Mundo de la FIFA.

De cuerdo con el medio lusitano O Jogo, Paulinho se encuentra en la pre convocatoria de la Selección de Portugal para el juego del próximo 28 de marzo en la CDMX, a espera de que aparezca también en la lista definitiva de Roberto Martínez.

La convocatoria decisiva de la Selección de Portugal para el encuentro amistoso ante la Selección Mexicana se dará a conocer el próximo viernes 20 de marzo en la que se espera la inclusión de Paulinho y, sobre todo, la expectativa que genera la posible presencia de Cristiano Ronaldo.

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De acuerdo con Francisco Arredondo para TUDN, Francisco Suinaga, presidente del Deportivo Toluca, confirmó que Paulinho sí está en la prelista de Portugal tras recibir la petición de la Federación de Portugal de Futbol.

Paulinho es en el Clausura 2026 sublíder de goleo individual con seis goles, sólo tres anotaciones detrás del brasileño Joao Pedro, del Atlético de San Luis, y a falta de siete jornadas por disputar, por lo que se perfila para un tetracampeonato en este rubro.