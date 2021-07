Delegación de Jalisco es retirada de juegos Panamericanos junior 2021

La delegación de Jalisco que fue a participar en los XXIX Campeonatos Pan Am Junior 2021, que se celebran desde 15 al 23 de julio en Acapulco, fue invitada a retirarse de la competición debido a una negligencia de un entrenador.

En el certamen participan los mejores deportistas juveniles de Sub-13 y 19 de 13 países diferentes, los jaliscienses no podrán terminar la justa porque un entrenador del equipo tenía Covid-19, no tuvo los cuidados necesarios y de paso, aseguran madres de atletas, se contagiaron varios.

Jalisco se tuvo que retirar de la competencia, sin embargo los demás representantes de otros estados de México continuarán buscando quedar en la mejor posición. El entrenador que dio positivo a Covid-19, aseguran que no avisó de su estado de salud y no portaba cubrebocas en los entrenamientos.

Señalan también que dicho entrenador, de quien no han proporcionado el nombre por temor a alguna represalia, se dio el lujo de festejar su cumpleaños, sabiendo que tenía Covid-19 y bajo ninguna medida de sanidad. Los padres de los jóvenes de la delegación de Jalisco están muy enojados por este hecho por lo que esperan que la autoridad haga algo al respecto.