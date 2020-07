Denuncia portero discriminación

Cdmx.- El portero peruano Alejandro Duarte ha denunciado maltrato y discriminación de parte del FC Juárez, después de que supuestamente diera positivo a Covid-19.

Según las pruebas realizadas por el equipo fronterizo, Duarte habría salido positivo, pero al hacerse él mismo los análisis, en dos ocasiones, en un laboratorio particular, resultó que no estaba contagiado.

Al tratar de incorporarse con el resto de sus compañeros, Duarte fue echo a un lado por el médico del club, que no lo dejó entrar al vestidor, por lo que tuvo que irse a la tribuna para desde ahí observar el entrenamiento de su equipo. Según información del periodista Ignacio Suárez, al jugador que tiene contrato vigente con el club fronterizo, le adeudan sueldo y distintas cuotas.

En un video subido a redes sociales por el periodista, se ve al portero en la tribuna con un cubrebocas, viendo la práctica del club, donde mencionó: "No me dejaron entrenar, no me dejaron entrar al vestuario. Me atendió el doctor y me dijo que tenía que venir a la tribuna, así que acá estamos", además comparte la imagen de uno de los análisis que se realizó y donde dio negativo.