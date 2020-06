Denuncian a exdirectora de Lobos BUAP por "lavado de dinero" y delincuencia organizada

La directora del extinto equipo de fútbol de primera división Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Luz Andrea Esparza, fue denunciada penalmente por los presuntos delitos de "lavado de dinero" y delincuencia organizada.

Al respecto, el gobernador morenista, Luis Miguel Barbosa Huerta, confirmó el procedimiento iniciado por su administración en contra de la exdirectiva, hija del actual rector de la BUAP, Alfonso Esparza, con quien mantiene una conformación política.

El mandatario dijo respaldar todas las acciones que inició su Secretaría de Planeación y Finanzas en contra de la hija del rector, por discrepancias en sus declaraciones fiscales.

"Tiene la obligación de dar a conocer cualquier desfase entre los ingresos y la falta de impuestos, yo apoyo de manera total las acciones de la Secretaría de Proyección y Finanzas", expresó Barbosa en su conferencia de prensa.

El rector de la BUAP calificó como lamentable que el gobierno de Puebla utilice las instituciones públicas para venganzas políticas o personales.

"No permitiré que el rencor que le generó no cumplir su intención de apoderarse de la BUAP la afecte, y menos que dañe a mis familiares", señaló a través de redes sociales.

Refirió que estará siempre abierto a que, apegadas a Derecho, las autoridades revisen sus cuentas, las de su familia y las de la BUAP.

"Pero si se quiere cobrar una venganza política, que lo hagan conmigo, NO con la Universidad, NI con mis familiares. #NOMÁSPERSECUCIÓNPOLÍTICA", agregó.

De acuerdo con medios locales, el gobierno estatal denunció a la ex directiva de Lobos BUAP por discrepancias en declaraciones de ingresos y egreso de al menos seis años atrás.

Además se indagan las cuentas de la empresa Grupo Adbu S.A. de C.V, de la cual supuestamente es accionista la hija del rector.