Denuncian asaltos afuera del Estadio Azteca

La final entre América y Rayados de este domingo, terminó con reportes de asaltos a los aficionados al finalizar la Gran Final de la Liga MX.

A través de redes sociales, se difundieron las denuncias de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Estadio Azteca.

"Ayer mientras los cohetes sonaban y la gente salía por el puente de acoxpa muchos fueron asaltados de manera descarada y cínica, la autoridad coludida desde hace años. @manuelnegrete22 no mete manos por qué es $. El @EstadioAzteca se lava las manos. Pobre país. Años lleva esto", escribió la cuenta @America_1916.

Ayer mientras los cohetes sonaban y la gente salía por el puente de acoxpa muchos fueron asaltados de manera descarada y cínica, la autoridad coludida desde hace años. @manuelnegrete22 no mete manos por qué es $. El @EstadioAzteca se lava las manos. Pobre país. Años lleva esto.

Cabron, mi hermano fue golpeado por esos rateros, me tocó ver mínimo 20 personas que las asaltaron, y ningún policía, deberían quitar esos comercios de ese puente y liberar la salida. Poner más luz, etc...— Mauricio_Essa (@Frank_Essa) December 30, 2019

No es la primera vez este año que se reportan asaltos afuera del Estadio Azteca después de algún evento deportivo.

El lunes 18 de noviembre tras el partido entre los Chiefs y Chargers de la NFL, también se dieron denuncias de aficionados que sufrieron de actos delictivos durante su salida del inmueble.